‎ اغفر له وارحمه، وتقبله في الشهداء، وارفع درجته في عليين، واجعل جهاده شفيعًا له يوم القيامة

People mourn and weep at the funeral of Hezbollah’s late Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah.
أنقى الحُب 💛
هو الحبُّ نورٌ بغير انطفاءْ،
وسيفٌ يصونُ دروبَ الوفاءْ.
هو الوعدُ يمضي برغمِ الدُجى،
ويحيا صداهُ كهمسِ السماءْ.
تردّدَ صوتهُ في القلوبِ،
كنبضِ الضياءِ بعُمْقِ الدروبِ.
فلم ينحني، لم يَخُنْ عهدَهُ،
وظلَّ الشعاعَ بسيفِ الغروبِ.
تحدّى الرياحَ وصَرخَ الجراحْ،
وصاغَ الصمودَ بوجهِ الرياحْ.
فليسَ الشهيدُ غبارًا يهونُ،
ولكنْ حياةٌ بوجهِ الكفاحْ.
هو الحبُّ وعدٌ، وصدقُ النشيدْ،
وحلمُ الأحرارِ يومَ الوعيدْ.
فإن غابَ جسدٌ، فصوتُ النضالْ،
يظلُّ يضيءُ طريقَ الخلودْ.